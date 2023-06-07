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明星屋苑傲瀧再錄蝕讓　高層三房戶1350萬沽　6年蝕150萬

股樓投資 17:35 2023/06/07

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明星屋苑傲瀧再錄蝕讓，利嘉閣地產歐柏倫說，西貢傲瀧20座高層C室，實用面積903平方呎，三房套間隔，外望開揚山景，日前以約1,350萬元易手，實用呎價約14,950元。

歐柏倫透露，買家為外國人，心儀西貢環境幽靜，而且對屋苑配套亦感滿意，所以決定以約1,350萬元購入單位自住。 

據悉，原業主於2017年以約1,500萬元一手向發展商購入上址，持貨約6年，現帳面蝕約150萬元，物業期內蝕約一成。而上述為傲瀧本月首宗二手成交，現時約有146個放盤，入場價880萬起。 

【單位直擊】葵涌廣場長情業主沽貨 33年帳面勁賺逾6倍 租客趁息口快見頂速入市【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 葵涌廣場 美聯物業

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