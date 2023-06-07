【電動車】理想汽車北京新工廠據報最快7月投產　為首款純電動車鋪路

▲ 理想汽車北京新工廠據報最快7月投產 為首款純電動車鋪路

理想汽車 （02015） （美：LI）北京順義區的智能工廠即將投產。内地傳媒引述消息稱，該工廠近期開始大規模招聘，預計將於7至8月正式投產。理想汽車回復指，「（北京綠色智能工廠）確實在積極準備中」。

該工廠於2021年10月正式開始建造，投資額逾60億元人民幣，原計劃在年底投產，投產後一期將實現年產10萬輛純電動汽車。理想汽車目前車款清一色為增程式電動汽車，以燃油發動機，作為汽車的發電機提供所須動力。

内媒《每日經濟新聞》報道，理想現招聘不少在順義區工作的生產製造崗位，當中包括「塗裝車間－高級督導」、「投產高級經理」、「焊裝工藝工程師」等。理想目前一共有兩個生產基地，當中僅位於常州的工廠已投產，而北京的工廠則未正式啓用。

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記者：伍鍵文