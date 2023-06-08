【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘

▲ 【內銀股】官媒：多家國有大行周四起將降存息 有大行降活期息5點子至0.2厘、2年期以上定存亦削息

大型國有內銀繼去年9月下調存款利率後，內地官媒報道，至少5家內銀在周四（8日）起調整人民幣存款利率，活期存息較此前下調5個基點至0.2厘，3個月至1年期等較短期定存將維持不變，但2年期減息0.1厘，3年期、5年期定存更減0.15厘。

降息的銀行包括工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、建設銀行 （00939） 、中國銀行 （03988） 和交通銀行 （03328） 。

年期 原有息率 最新息率 3個月 1.25厘 1.25厘 6個月 1.45厘 1.45厘 1年期 1.65厘 1.65厘 2年期 2.15厘 2.05厘 3年期 2.60厘 2.45厘 5年期 2.65厘 2.50厘

官媒：降存息為下調LPR打開空間

去年9月，部分國有大型銀行、股份制銀行率先下調人民幣存款掛牌利率，隨後部分城商行、農商行跟隨下調。

國有大行再度下調人民幣存款掛牌利率，市場預計將有利紓緩銀行淨息差不斷收窄的壓力，進而利於金融系統穩定。另外，存款利率下調引發的銀行資金成本下行，將有利於為貸款報價利率（LPR）的進一步下行積蓄動能，從而利好企業和個人融資成本的進一步下降。

報道引述市場分析認為，存款利率調低，意味LPR下降空間打開。光大證券首席金融業分析師王一峰近日表示，存款「再降息」為LPR報價下調提供緩沖墊，今年第3季度不排除擇機啟動中期借貸便利（MLF）降息。

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編輯：胡學能