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【內銀股】5大國有內銀下調存款利率　定存息率最多削0.15厘、5年期僅2.5厘

股市 10:09 2023/06/08

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【內銀股】官媒：多家國有大行周四起將降存息　有大行降活期息5點子至0.2厘、2年期以上定存亦削息

大型國有內銀繼去年9月下調存款利率後，內地官媒報道，至少5家內銀在周四（8日）起調整人民幣存款利率，活期存息較此前下調5個基點至0.2厘，3個月至1年期等較短期定存將維持不變，但2年期減息0.1厘，3年期、5年期定存更減0.15厘。

降息的銀行包括工商銀行 （01398） 、農業銀行 （01288） 、建設銀行 （00939） 、中國銀行 （03988） 和交通銀行 （03328）

年期 原有息率 最新息率
3個月 1.25厘 1.25厘
6個月 1.45厘 1.45厘
1年期 1.65厘 1.65厘
2年期 2.15厘 2.05厘
3年期 2.60厘 2.45厘
5年期 2.65厘 2.50厘

官媒：降存息為下調LPR打開空間

去年9月，部分國有大型銀行、股份制銀行率先下調人民幣存款掛牌利率，隨後部分城商行、農商行跟隨下調。

國有大行再度下調人民幣存款掛牌利率，市場預計將有利紓緩銀行淨息差不斷收窄的壓力，進而利於金融系統穩定。另外，存款利率下調引發的銀行資金成本下行，將有利於為貸款報價利率（LPR）的進一步下行積蓄動能，從而利好企業和個人融資成本的進一步下降。

報道引述市場分析認為，存款利率調低，意味LPR下降空間打開。光大證券首席金融業分析師王一峰近日表示，存款「再降息」為LPR報價下調提供緩沖墊，今年第3季度不排除擇機啟動中期借貸便利（MLF）降息。

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【內銀股】畢馬威料今年內銀淨息差仍存下行壓力　穩住淨利息收入需多措並舉

編輯：胡學能

港股 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 中國市場 貨幣政策 MLF 中期借貸便利 LPR
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