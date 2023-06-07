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【內銀股】官媒：多家國有大行周四起降存息　有大行降活期息5點子至0.2厘、2年期以上定存亦削息

股市 17:01 2023/06/07

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【內銀股】官媒：多家國有大行周四起將降存息　有大行降活期息5點子至0.2厘、2年期以上定存亦削息

官媒《證券時報》報道，多家國有大行周四（8日）起將正式調整人民幣存款利率。其中，有大行調整人民幣存款掛牌利率，活期存款掛牌利率較此前下調5個基點至0.2%，定期存款整存整取產品中，3個月期、6個月期、1年期掛牌利率保持不變，分別為1.25%、1.45%和1.65%，2年期掛牌利率下調10個基點至2.05%，3年期和5年期掛牌利率均下調15個基點分別至2.45%和2.5%。此外，零存整取、整存領取、存本取息品種的掛牌利率保持不變，通知存款掛牌利率保持不變。

報道指，從某大行網點獲取的最新存款執行利率表顯示，6月8日起，該行5年期定期存款執行利率將降至2.9%；部分中長期大額存單的執行利率下調幅度達20個基點。

官媒：降存息為下調LPR打開空間

去年9月，部分國有大行、股份行率先下調人民幣存款掛牌利率，隨後部分城商行、農商行跟隨下調。報道認為，今次國有大行再度下調人民幣存款掛牌利率，預計將有利紓緩銀行淨息差不斷收窄的壓力，進而利於金融系統穩定；同時，存款利率下調引發的銀行資金成本下行，將有利於為貸款報價利率（LPR）的進一步下行積蓄動能，從而利好企業和個人融資成本的進一步下降。

報道引述市場分析認為，存款利率調低，意味LPR下降空間打開。光大證券首席金融業分析師王一峰近日表示，存款「再降息」為LPR報價下調提供緩沖墊，今年第3季度不排除擇機啟動中期借貸便利（MLF）降息。

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【內銀股】官媒：多家國有銀行再下調存款利率　人民幣偏軟

編輯：胡學能

港股 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 工商銀行（01398） 中國銀行（03988） 中國市場 貨幣政策 MLF 中期借貸便利 LPR
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