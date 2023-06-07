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【香港之光】IVE學生蘋果編程比賽得獎　獲邀到Apple Park與Tim Cook見面

科技 19:00 2023/06/07

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蘋果行政總裁Tim Cook表示，Kelvin的作品包含了輔助功能（Accessibility），這對Apple是別具意義。（Apple）

蘋果（Apple）早前舉辦「Swift Student Challenge」活動，讓熱愛編碼的學生，透過Swift Playgrounds App建立自訂主題的項目參賽。蘋果公布比賽結果，當中以盲文學習遊戲為參賽作品的香港IVE學生吳啟成（Kelvin）是得獎者之一。

【iPhone中毒】卡巴斯基推iPhone專用工具　檢測有否感染木馬程式

Kelvin本身有超過500度近視、200度散光，曾因考試前跌爛眼鏡，而要將試卷拉至很近眼睛勉強應考。當時的經歷令他深感無助，亦更理解視障人士的處境，因此希望透過創作App喚醒公眾對盲字的關注，使盲字更普及，讓視障人士的生活更方便。

助用家建立盲字記憶

他以遊戲形式設計自己的App參賽，當中功能包括將英語翻譯成盲字、flash card、估字符及估詞語等，更設有拖動提示（Rollover Hint）和觸覺反饋（Haptic Response），幫助用家建立對盲字的記憶。

【AI爭議】Tim Cook都有用ChatGPT？　蘋果密切關注ChatGPT發展

蘋果行政總裁Tim Cook表示，Kelvin的作品包含了輔助功能（Accessibility），這對Apple是別具意義，年青開發者為改善別人的生活而展開創作，這種同理心亦是難能可貴。而Kelvin被邀到Apple Park向Tim Cook親自展示作品，及出席WWDC Keynote與其他得獎者參與各種互動課程。

責任編輯：陳卓賢

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