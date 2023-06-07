  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搜游食誌@iM網欄】Owens尋常美食 Cafe嚐味體驗

名人薈萃 17:15 2023/06/07

分享：

分享：

‘Have a great flat day ’是位於太子砵蘭街尾，一家小餐館Owens的招牌迎客語！不太清楚有多少食客有留意，喜歡這平常至極的窩心口號！普羅大眾們就是過著「平安是福」的「平常」日子；在日復日的高壓力生活中，過好每一天的平常日，其實又談何容易呢？

喜歡Owens簡潔清爽的裝潢，一如店家其開朗的個性。

好多人慕名去隔鄰米芝蓮曾推介的粵菜小館「聚興家」，亦是好多星級名廚喜歡到訪的街坊小店，店東夫妻與家人，一起胼手胝足經營的殷誠食肆，其實它隔鄰的西餐小館絕不比聚興家遜色，開業仍未到1年，已經有人龍排隊等候入座。若從管理角度，Owens的團隊肯定是從有規模的食肆「受教」多年，店務打理得井井有條，從衛生、服務態度、出餐效率，就可見一斑。小餐館不走舊式豉油西餐，清晰定位是港版日式西餐小館子，充滿活力、動感，極受年輕族群及「打咭」食客歡迎，欣賞此小店是因為他們踏實用心控制出品的品質，知己知彼，西式餐飲重視流程管理，做好每個食物環節的準備，維持出餐的溫度、味道、造型，價格定位親民又討好，緊貼香港人的生活節奏。

掌握目標客層打咭族的喜好，設計吸睛又美味甜品。

近大半年，物價又再上漲，茶餐廳、冰室也動輒索價$50-$70一個午餐，論環境、質素、服務態度，Owens的性價比極高。不要少看一道意大利麵、Risotto、炸薯條、Burger……，廚師團隊都花上心思設計，盛菜器皿亦是有花心思。週日午餐，與家人到訪，平均消費每人$100，非常經濟實惠，有湯、主菜及餐飲。亦可加錢再享用甜品，他的招牌甜品提拉米蘇、伯爵茶/十勝紅豆綠茶麻糬卷蛋，經常在IG有眾多食客打咭上載。

紅酒汁燴牛尾選用了造型特別的盅，使菜色有昇華的效果，味道也真不錯。

紅酒汁燴牛尾做得非常好，紅酒汁味道濃郁，伴意粉、飯均極對港人胃口，牛尾炆得腍而鬆軟卻不爛，帶點咬勁（𡁻頭），啜著牛尾骨肉相連的筋膜位，味道更香濃，極過癮！老實說，如果用手拿著食，更見箇中滋味。廚師們選用特色的陶盅盛載出餐，將食味提升，造型又Chill 又Cool，Raw得有個性，極受打咭友喜歡。

開胃的蕃茄醬汁伴著每口軟滑爽口意大利麵，雞胸肉微焦香又嫩又多汁，讚。

香烤雞胸西西里意粉是一道非常家常的意大利菜，有點意外是Owens的意大利麵雖不至是達到道地傳統意大利烹飪要求的的Al Dente，但爽口有彈性又滑溜，不輸好多有名氣西餐廳。以一家座落砵蘭街尾又社區人口老齡化的小店，能堅持這個煑法，是需要相當勇氣，因好多本地食客都不太接受這種爽彈口感。配上蕃茄醬汁，酷熱天氣下真醒胃，雞胸肉烤得令人有驚喜。嚴格來說，他不是直火烤，是略煎再入焗爐烤，喜歡表面帶點微焦香，但雞胸肉仍保持飽滿的肉汁，肉質既香又嫩，非常可口，下午茶是$68/客，送飲品，那杯令人醒神的咖啡，絕對不馬虎！

隨餐附送的Black Coffee,也算是認真製作，略嫌咖啡豆有點過度烘焙。

隔離飯香的道理，也確是事實，嘴裏已食著美味的菜，看到鄰座的芝士牛肉漢堡，那份薯條好似仍在唧唧響的炸鍋中，散發馬鈴薯的澱粉香氣，厚厚的牛肉漢堡，肉汁也仿似要爆瀉，漢堡的熱力將芝士溶化輕流到飽邊，叫我衝動得如餓狼般巴不得吃一口！肚皮已飽足了，算是大飽眼福，哈哈。

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

更多搜游食誌@倪小姿的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

開啟hket App，閱讀全文
食譜 壓力 零售 設計 飲品 意大利 商場 餐廳 服務 漢堡

上一篇文章

【公用股】 煤氣售氣量穩步改善 料全年微升1% 李家傑：回到「太平盛世」才考慮重派紅股

下一篇文章

【快手 1024】快手首次有錢賺 首季錄4,200萬盈利 CEO程一笑向員工派發「盈利利是」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

已移民原業主　每呎6705元沽龍門居兩房
已移民原業主　每呎6705元沽龍門居兩房
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
【2023消費券】即日起接受新登記、轉會　各大儲值支付工具優惠一覽
蘋果發布新產品MR頭盔Vision Pro 高定價策略仍有待觀察
蘋果發布新產品MR頭盔Vision Pro 高定價策略仍有待觀察
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【人才短缺】調查：逾7成公司稱面對人才短缺問題　員工離職主要有哪3大原因？
【星巴克】星巴克推全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」 推出首支與林明禎合拍廣告片（附多圖）
【星巴克】星巴克推全新品牌活動「一起咖啡 不止咖啡」 推出首支與林明禎合拍廣告片（附多圖）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款