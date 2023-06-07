【搜游食誌@iM網欄】Owens尋常美食 Cafe嚐味體驗

‘Have a great flat day ’是位於太子砵蘭街尾，一家小餐館Owens的招牌迎客語！不太清楚有多少食客有留意，喜歡這平常至極的窩心口號！普羅大眾們就是過著「平安是福」的「平常」日子；在日復日的高壓力生活中，過好每一天的平常日，其實又談何容易呢？

▲ 喜歡Owens簡潔清爽的裝潢，一如店家其開朗的個性。

好多人慕名去隔鄰米芝蓮曾推介的粵菜小館「聚興家」，亦是好多星級名廚喜歡到訪的街坊小店，店東夫妻與家人，一起胼手胝足經營的殷誠食肆，其實它隔鄰的西餐小館絕不比聚興家遜色，開業仍未到1年，已經有人龍排隊等候入座。若從管理角度，Owens的團隊肯定是從有規模的食肆「受教」多年，店務打理得井井有條，從衛生、服務態度、出餐效率，就可見一斑。小餐館不走舊式豉油西餐，清晰定位是港版日式西餐小館子，充滿活力、動感，極受年輕族群及「打咭」食客歡迎，欣賞此小店是因為他們踏實用心控制出品的品質，知己知彼，西式餐飲重視流程管理，做好每個食物環節的準備，維持出餐的溫度、味道、造型，價格定位親民又討好，緊貼香港人的生活節奏。

▲ 掌握目標客層打咭族的喜好，設計吸睛又美味甜品。

近大半年，物價又再上漲，茶餐廳、冰室也動輒索價$50-$70一個午餐，論環境、質素、服務態度，Owens的性價比極高。不要少看一道意大利麵、Risotto、炸薯條、Burger……，廚師團隊都花上心思設計，盛菜器皿亦是有花心思。週日午餐，與家人到訪，平均消費每人$100，非常經濟實惠，有湯、主菜及餐飲。亦可加錢再享用甜品，他的招牌甜品提拉米蘇、伯爵茶/十勝紅豆綠茶麻糬卷蛋，經常在IG有眾多食客打咭上載。

▲ 紅酒汁燴牛尾選用了造型特別的盅，使菜色有昇華的效果，味道也真不錯。

紅酒汁燴牛尾做得非常好，紅酒汁味道濃郁，伴意粉、飯均極對港人胃口，牛尾炆得腍而鬆軟卻不爛，帶點咬勁（𡁻頭），啜著牛尾骨肉相連的筋膜位，味道更香濃，極過癮！老實說，如果用手拿著食，更見箇中滋味。廚師們選用特色的陶盅盛載出餐，將食味提升，造型又Chill 又Cool，Raw得有個性，極受打咭友喜歡。

▲ 開胃的蕃茄醬汁伴著每口軟滑爽口意大利麵，雞胸肉微焦香又嫩又多汁，讚。

香烤雞胸西西里意粉是一道非常家常的意大利菜，有點意外是Owens的意大利麵雖不至是達到道地傳統意大利烹飪要求的的Al Dente，但爽口有彈性又滑溜，不輸好多有名氣西餐廳。以一家座落砵蘭街尾又社區人口老齡化的小店，能堅持這個煑法，是需要相當勇氣，因好多本地食客都不太接受這種爽彈口感。配上蕃茄醬汁，酷熱天氣下真醒胃，雞胸肉烤得令人有驚喜。嚴格來說，他不是直火烤，是略煎再入焗爐烤，喜歡表面帶點微焦香，但雞胸肉仍保持飽滿的肉汁，肉質既香又嫩，非常可口，下午茶是$68/客，送飲品，那杯令人醒神的咖啡，絕對不馬虎！

▲ 隨餐附送的Black Coffee,也算是認真製作，略嫌咖啡豆有點過度烘焙。

隔離飯香的道理，也確是事實，嘴裏已食著美味的菜，看到鄰座的芝士牛肉漢堡，那份薯條好似仍在唧唧響的炸鍋中，散發馬鈴薯的澱粉香氣，厚厚的牛肉漢堡，肉汁也仿似要爆瀉，漢堡的熱力將芝士溶化輕流到飽邊，叫我衝動得如餓狼般巴不得吃一口！肚皮已飽足了，算是大飽眼福，哈哈。

作者_倪小姿簡介： 做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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