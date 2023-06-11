【虛擬資產】香港推虛擬資產監管制具兩效益　提醒交易平台勿設騙局　出問題可追究

▲ 香港證監會於6月1日實施新的虛擬資產交易平台監管制度（VASP），本地在虛擬資產規管及發展方面稍微領先新加坡。

本港正全面進入Web 3.0時代，政府亦帶頭建立Web 3.0生態圈。政府近日頒布Web 3.0當中的虛擬資產交易的具體監管制度，到底新的監管制度是否有助引入海外的虛擬資產交易平台，從而建立Web 3.0生態圈？

證監會正式於6月1日實施新的虛擬資產交易平台監管制度（VASP制度）。新制度下，香港經營業務或積極地向香港投資者推廣其服務的中央虛擬資產交易平台，均須獲證監會發牌並受其監管。目前尚未有任何平台獲批相關牌照，證監會亦設12個月過渡安排，供2023年6月1日前已在本港提供虛擬資產服務的交易平台，在明年5月底前，依據不違反安排繼續於香港提供虛擬資產服務，而不會違反《打擊洗錢條例》下的發牌規定。

初創將應用 擴至真實世界資產

畢馬威中國香港區金融管理諮詢總監詹斯堡表示，目前政府發布的VASP框架對Web 3.0業界產生多大影響，仍言之尚早。「雖然代幣和加密貨幣交易是Web 3.0的其中一個重要部分，但並不代表整個Web 3.0生態系統，而最近市場上亦已看到新的Web 3.0初創公司，更專注將應用擴展到真實世界資產，亦是投資者最感興趣的領域。」他預料，不少海外的Virtual Asset Trading Platform（VATP）公司都對該制度表示歡迎，因為政府提供法律和監管，這是其他司法管轄區所缺乏的。

▲ 畢馬威中國香港區金融管理諮詢總監詹斯堡表示，目前政府發布的VASP框架對Web 3.0業界產生多大影響，仍言之尚早。（受訪者提供相片）

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另一方面，由於合規成本增加，一些服務供應商或選擇退出香港，選擇過渡到DeFi。而證監會近日亦已澄清，DeFi仍將受到現有監管制度約束，並補充，雖然政府釋出善意，海外VATP有計劃遷往香港，但並非全部都能順利取得VASP牌照，他們將一方面探索香港的Web 3.0生態系統，一方面觀察後續情況，但至少得到政府大力支持，且香港是一個成熟的全球金融中心，擁有活躍的投資市場。要讓香港具有競爭力，不能忽視其他國家地區司法管轄區正在做的事情，緊跟其他國家或地區發展並聆聽Web 3.0業界面對的挑戰，可確立香港成為監管創新的先鋒位置。

虛擬貨幣交易所BitMEX早前亦宣布，準備在港申請牌照提供服務，其行政總裁Stephan Lutz接受本報訪問時表示，虛擬資產是Web 3.0時代的其中一個應用，可令去中心化技術更貼近我們的現實生活，對於今次政府推出虛擬資產監管制度表示歡迎。

行業續發展 政府須教育市民

Stephan較熟悉歐洲政府方面的虛擬資產制度，他表示，香港證監會採取的監管方式與歐洲不同，更能細緻地保護大眾投資者的利益。「歐洲的監管制度相對較完善，因為無論政府與業界都非常清楚虛擬資產的運作，產品只需要合規就可以；而香港的監管制度就更聚焦在保障散戶投資者的金錢。」

▲ 虛擬貨幣交易所BitMEX行政總裁Stephan Lutz接受本報專訪時表示，虛擬資產是Web 3.0時代的其中一個應用，可令去中心化（Decentralized）技術更貼近我們的現實生活，對於今次政府推出虛擬資產監管制度表示歡迎。（李彥煒攝）

他又指細緻的監管可以有兩效益：

1.提醒虛擬資產交易平台不要設立騙局；

2.當交易平台出現問題時，可以為散戶追究損失。

香港在虛擬資產方面稍微領先新加坡，相信約6至12個月，海外的虛擬資產交易相關的企業將重臨香港，並帶來不少業界人才。

他補充，未來政府或需要繼續為大眾市民帶來更多虛擬資產的資訊，投資風險等相關教育，行業才能持續建立。

記者：李彥煒

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