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【裝修攻略@iM網欄】裝修佬快問快答 主力牆十問

名人薈萃 09:00 2023/06/09

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就日出康城打穿主力牆事件，很多讀者都不明所以本文就此科普一些對市民大眾有用的知識：

同場加映：【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

1. 拆主力牆常唔常見？

間中會見有裝修公司偷雞打坑藏喉，但成幅拆就真係唔常見，呢個就真係太兇狠。當然，注意任何打鑿都對牆身承重有一定影響。

2. 咁有冇即時危險？

有人話唔至於，但你點知有幾多人都係咁做、佢又會唔會係駱駝背脊嘅最後一根稻草？冇人知。

修佬＠裝修佬

3. 點解設計師可以咁離譜？

有可能係應業主要求，或因為想接呢張單而出賣專業。但喺呢個情況就唔似。

4. 點解咁講？

因為設計師夠膽咁張揚，即係佢根本唔意識到問題。冇錯裝修業界有時真係唔會跟

足哂所有例，但唔同例嘅危險性唔同，主力牆絕大部分正規公司都唔會敢拆。

5. 業主可以點避免拆錯主力牆？

準確要睇屋宇署建築圖紙，但一般人都唔會識睇。貨比三家，聽下第三方裝修配對平台意見就最簡單。

6. 如果你係設計公司你會點？

就日出康城單位個案，根本唔需要搞幅主力牆，整道暗門一樣可以做到相同嘅間隔效果。又冇手尾，唔係更好嗎？

7. 事後處理方法？

到呢個階段就唔好亂維修。因為而家唔係安全問題，而係人哋會點樣去行維修同驗收程序嘅問題，所以一定要先等人檢查，然後先再睇吓人地要求點樣做、搵咩人做。

8. 設計公司都有責任？

雙方應該會互推責任，到時就睇邊個有證據。但一般嚟講都係戶主負哂金錢上責任架啦。因為公司就算有責任，佢摺左間有限公司就避到。

9. 呢件事而家揚開咗，不單是主力牆，開放式廚房及所有牆都要還原返?

係。佢執正理應就會全執，否則執正那個又有「執唔正」嘅責任了。

10. 會唔會影響樓價/幢樓會唔會變危樓？

呢啲唔到第三者講，關乎到大眾恐慌同政府方點睇件事，都要拭目以待，但對業界對市民都一定唔係好事！
 

同場加映：【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

溫股知新
【溫股知新】內憂外患雖淡化 恒指後市有變卦

 

作者_裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）簡介：

「裝修佬」網上平台合夥創辦人之一，亦是裝修防伏專家，目標是傳授實用裝修攻略給廣大市民。

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撰文 : 裝修學院校長Simon Tang（鄧世民）

欄名 : 裝修攻略

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