【快手 1024】快手首次有錢賺 首季錄4,200萬盈利 CEO程一笑向員工派發「盈利利是」

快手（01024）昨日（6日）成立12周年，早前公布2023年首季業績首次錄得經調整盈利4,200萬人民幣。快手創始人兼行政總裁程一笑在當日慶祝活動上表示，這是公司發展歷程上的一個里程碑，並向每位員工發放「盈利利是」紅包，與員工共享公司盈利紅利。股價今日（7日）收報58.45元，升4%，成交額14億元。

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程一笑指，2023年首季，集團用戶規模再創新高，各業務板塊都有不錯的業績表現，不僅實現了「開門紅」，亦提前實現公司上市以來首次集團層面的整體盈利。據快手官方指，程一笑在現場公布給每位員工發放盈利紅包，共享發展紅利，並感謝全體員工的付出與努力。

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微博上有職員表示，僅剛入職兩天，但也有收到利是，甚至已離職的亦收到666元（人民幣，下同）金額的利是。據內媒報道指，快手今次派發的金額為入職1年以下派666元；入職1年以上至3年以下派1,266元；入職3年以上至5年以下派1,866元；入職5年以上的員工則派2,666元。

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記者：郭秀慧