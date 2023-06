▲ 【HSBC滙豐】滙豐英國CEO:SVB英國重塑後將繼續服務初創 目標業務拓至全球

HSBC滙豐 (00005) 今年3月宣布,以「1英鎊」收購英國矽谷銀行(SVB英國)。滙豐英國行政總裁Ian Stuart接受CNBC訪問時表示,SVB英國將會繼續由種子基金至IPO去服務初創企業。

有巿場人士擔心,滙豐作為傳統的金融機構,收購SVB英國後或不會容讓其一如以往專注於向科技為主的初創及小型企業提供資金。Ian Stuart稱,滙豐承諾不會這樣做。這意味SVB英國的定位未來不變。

董事會及風險政策將會保留

Ian Stuart指,「我們會保護我們所得到的(We’re going to protect what we’ve got)」,SVB英國仍會有自己的董事會以及風險政策。

他指,集團的計劃是,從種子基金至IPO,客戶不必走到其他網絡去滿足資金需求,但會額外獲得了滙豐的產品及服務。

傳SVB英國將更名為「滙豐創新銀行」 瞄準全球市場

此前有外媒引述消息指,當從美國遷移後端系統和流程,SVB英國將以全新名字重啟服務。據《Sky News》報道,滙豐或在本月12日於倫敦科技周期間宣布將SVB英國更名為滙豐創新銀行(HSBC Innovation Banking)。

Ian Stuart指,滙豐希望將SVB英國的業務擴展到全球。「我們希望非常快地走向全球,在美國、英國、以色列、中東和亞洲建立基礎設施。因此,這是一個非常全面的計劃」。

