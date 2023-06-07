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OECD料英通脹冠絕發達國家 避免經濟衰退

環球經濟金融 16:30 2023/06/07

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經濟合作暨發展組織（OECD）周三（7日）發表的經濟展望報告中指出，英國將會成為2023年發達經濟體間的最高通脹率國家。不過，OECD亦上調英國經濟增長預計，相信英國會驚險避開陷入經濟衰退。

英揆訪美料尋加強經濟聯盟 對抗中俄威脅 【下一頁】

報告指英國今年通脹率與OECD成員國相比，只會低於阿根廷及土耳其，代表英國通脹率高於絕大多數發達國家。OECD預計，英國2023年平均通脹率為6.9%。

OECD亦上調英國今明兩年的經濟增長預期，2023年增加0.3%，2024年則有1%。調整後英國不再是七大工業國集團內，經濟增長速度最慢國家。

但OECD警告，利率持續高企或有損經濟增長及未來數月的收入。報告指公共負債的高利息負擔與最近的平均債務給付日期下跌，使政府財政易受債券波動影響並構成危機。

同時，由於英國高度依然天然氣入口，批發能源價格恢復升勢亦可能進一步壓縮英國民眾實際收入。而且，未來貿易不確定性提前浮現，亦可能對英國經濟形成潛在危機。

國際航班機票價格料續升 航空公司追求減排目標 【下一頁】

英國財相侯俊偉（Jeremy Hunt）回應OECD最新預測，指報告上調英國經濟增長預期，讚揚政府幫助家長重回職場的育兒措施，認可英國吸引投資的商業稅削減政策。

但侯俊偉明言，通脹率仍然高企，英國必須保持計劃在年內減半。他強調只有達成降通脹目標，才是英國經濟增長﹑減低民眾生活成本壓力的長期解決辦法。

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責任編輯：吳漢培

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