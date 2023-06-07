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【高息存款】螞蟻銀行推30厘活期存息優惠　一個月速賺2500元須完成三步驟

Hot Talk 17:07 2023/06/07

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【著數優惠】螞蟻銀行Ant Bank Paylater推新開戶10萬元30厘年利率　推Alipay HK雙倍積分

虛擬銀行螞蟻銀行推出「Ant Bank PayLater」開戶優惠，以最高30厘高息活期存款優惠吸客。螞蟻銀行表示，在6月30日前，用戶完成3個步驟，可獲得30厘存款寶活期年利率優惠券，可在1個月賺息逾2500元。步驟如下：

1）成功開通並接受Ant Bank PayLater額度

2）用該服務完成至少1筆交易

3）在6月10日、20日、30日利用AlipayHK，進入螞蟻銀行的指定活動頁面，搶年利率30厘「獎賞優惠券」，每人最多可得1張，數量有限

螞蟻銀行續指，其他合資格的新用戶也能獲得7厘存款利率獎賞。

兩個存款利率獎賞的有效期均為7月6日至8月5日，高息利率適用於首10萬港元存款。以30厘計，存戶可在31日內賺息約2547元。

除此以外，所有新用戶新Ant Bank PayLater均可獲發300元淘寶禮券，以及618購物節免手續費優惠。

螞蟻銀行夥AlipayHK推雙倍積分　最快1分鐘開戶

另外，螞蟻銀行在7月1日至9月30日，使用Ant Bank PayLater消費，即可獲雙倍AlipayHK積分，即每消費港幣1元，可自動獲2個積分，積分可以當錢使，兌換率高達1%。

螞蟻銀行又表示，AlipayHK已認證用戶毋需遞交身分證明文件即可完成螞蟻銀行賬戶開立，最快只需1分鐘完成開戶流程。

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記者：宋佩恩

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