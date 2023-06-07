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【長和併購】3英國與Vodafone英國合併案據報最快周五公布

股市 16:16 2023/06/07

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【長和併購】3英國與Vodafone英國合併案據報最快周五公布

長和 （00001） 和Vodafone（英：VOD）商議合併旗下英國流動電訊業務多時，路透社最新報道，雙方最快今個星期五（9日）或下周初公布合併交易協議。Vodafone將持有新公司51%的股權，長和則持有餘下49%股份，交易代價主要以調整債務擁有權轉移，而非現金支付來實現。

合併後新公司股權價值為90億英鎊，債務總額約60億英鎊，合計企業價值達150億英鎊。Vodafone和3英國合併後，將成為英國最大的流動通訊服務商，客戶將達2,700萬戶。

即使雙方公布交易協議，整項交易仍需通過監管機構的反壟斷審查。長和不予置評，而Vodafone則尚未回應置評請求。

長和今日股價反覆跌0.5%，收報48.15元。

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記者：伍鍵文

港股 英國 長和（00001）
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