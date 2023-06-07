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【單位直擊】葵涌廣場長情業主沽貨　33年帳面勁賺逾6倍　租客趁息口快見頂速入市

股樓投資 16:12 2023/06/07

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有市民趁息口見頂前加快入市，美聯物業陳偉健說，葵涌廣場為1座高層F室，實用面積493平方呎，三房間隔，望開揚市景，日前以723萬元易手，實用呎價約14,665元。原業主持貨約33年，帳面勁賺逾6倍。

陳偉健透露，上述於今年3月放盤，當時叫價約780萬元，近日下調至747萬元，即獲同區租客垂青，終以723萬元易手，累減57萬元。從相片提供，單位裝修企理，可即買即住。

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資料顯示，原業主於1990年6月以98萬元購入上述物業，持貨約33年，現帳面大幅獲利625萬元，物業期內升值約638%。

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撰文 : 黃卓賢

二手市場 私人屋苑 葵涌廣場 美聯物業

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