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3名內地女生到中大升學　先付一年租金　平均每月2.2萬租雲滙

股樓投資 16:11 2023/06/07

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中原地產何偉雄表示，暑假將至，開始有內地生積極尋覓租盤，方便新學年於香港升學。大埔白石角雲滙7座中層B1室，單位實用面積629平方呎，三房間隔，放盤時開價約23,500元，議價後以22,000元租出，實用平均呎租35元。

據了解，新租客為3名內地女學生，新學年將於中大升學，見屋苑樓齡較新，設有大型會所，位置亦方便上學，即以先付一年租金方式，租入單位自用。業主則於2019年以1,076萬元購入單位，是次租出單位可享約2.5厘租金回報。

【有相睇】NOVO LAND首錄租務 退休客預付一年租金 每月1.38萬租兩房【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

白石角 大埔 雲滙 中原地產 二手市場

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