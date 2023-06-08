美聯成立 50 周年　引領專業創新　成就置富人生 

▲ 美聯精英頒獎典禮 2023

美聯於 1973 年成立，經歷半世紀的耕耘，由一家分行，成為今日橫跨中、港、澳與海外，業務遍及住宅及工商舖物業代理、移民顧問、財富管理、按揭轉介、物業投資、併購發展等領域範疇的大型企業，與香港經濟「同呼吸、共成長」，協助無數家庭圓滿安居樂業的夢想，持續引領行業邁向專業化和創新發展，因而榮獲《福布斯》選為亞太區本港最佳上市機構，以及國際權威雜誌《亞洲貨幣》選為亞洲最佳管理公司。為慶祝成立 50 年，美聯將舉辦一連串的活動，回饋客戶、股東、合作夥伴及員工。



半世紀典範 屢創第一 不斷求進



美聯傳奇源於 1973 年，創辦人黃建業瞄準香港經濟起飛，本土房地產亦定必急速發展的機遇，於美孚新邨白手起家，創立首家分行，多年來憑「積極進取，努力創新」精神，藉過人的視野，靈活結合中外的營商經驗智慧，領導集團成為地產代理業的先驅，為行業樹立典範，服務中港五十年，屢創無數第一。

▲ 美聯集團主席黃建業(左)及副主席黃靜怡

美聯於引入科技應用上亦始終走在行內最領前的行列。美聯是首家代理全面推行電腦化，其後更針對客戶及員工的雙向需要，持續投放豐富資源拓展線上業務，不斷革新網站的功能，更於 2010 年推出首個手機程式，實現線上平台與線下實體之有效結合。



持續發展 天地人網



2016 年，美聯在副主席黃靜怡的帶領下，策動「數碼改革工程」，加大投資線上平台「天網，為網站及手機程式引入更多嶄新的功能，包括是全行首家代理，引進 VR 虛擬實景導覽技術，亦是首家推出「VR 全景睇樓」服務的地產代理集團。2020 年，疫情肆虐全球，美聯有見實體睇樓活動幾近完全凍結，毅然推動「KOL 帶睇樓」行動，鼓勵代理化身 KOL 拍攝樓盤影片，大受客戶的歡迎，引領代理拍片的風潮。

▲ 美聯晉身「中大企業創新指數」十強，由集團副主席黃靜怡代表領獎。

2022 年是美聯「天網」豐收的之年，與享譽國際的空間數據科技公司 Matterport, Inc.簽訂策略性合作協議，是為全中國及香港首家物業代理，引入最新的「數碼孿生」(Digital Twin) 技術，攜手引領地產代理行業邁向「數碼轉型」(Digital Transformation) 的新里程，線上平台創出多項歷史紀錄，更是唯一代理晉身中文大學「企業創新指數」十強，排名於眾地產相關企業之首，與眾多知名巨企並列。

▲ 美聯於日出康城設立全行首家全電子化分行

歷半世紀的深耕，美聯是無數中港家庭置業的首選品牌，更成為一眾有志之士發展事業的黃金平台，改寫數之不盡的人生。立足 50 年的深厚根基，美聯於疫後重新出發，踏上承先啟後的新路途。疫情的出現，加速全球科技化及新經濟模式的發展；與此同時，疫後政府大力吸納人才來港，帶動新香港人買家持續入市，佔市場購買力的比重愈來愈高，勢力推動本港樓市的新動力。



(特約)