世界銀行上調2023年全球經濟增長前景 全球實際GDP攀升2.1%

世界銀行周二（6日）上調了2023年全球經濟增長前景，因為美國、中國和其他主要經濟體證明了它們比預測的更具彈性，但同時期更高的利率和更緊的信貸將對明年的結果造成更大的影響。

世界銀行在其最新的《全球經濟展望》報告中說，今年全球實際GDP將攀升2.1%。這比1月份發布的1.7%的預測有所提高，但遠遠低於2022年3.1%的增長率。而對2024年的全球增長預測則從1月份的2.7%下調至2.4%，理由是中央銀行貨幣緊縮的滯後效應和更加嚴格的信貸條件正在減少商業和住宅投資。這些因素將在2023年下半年和2024年進一步放緩增長，但最新發佈的2025年全球增長預測為3.0%。

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世界銀行首席經濟學家Indermit Gill對新的預測進行了黯淡的解讀，稱2023年仍將是發達經濟體在過去50年中增長最慢的年份之一。

他補充說，三分之二的發展中經濟體的增長將低於2022年，這將使大流行病的恢復和減貧遭受重大挫折，並增加主權債務的困擾。

Gill認為， 「即使到明年年底，三分之一的發展中世界也不會超過他們在2019年底的人均收入水平，這對世界上近三分之一的國家來說是失去了五年的時間。」

美國2023年的增長現在預測為1.1%，比1月份預測的0.5%高出一倍多，而中國的增長預計將攀升至5.6%，而1月份的預測為4.3%。

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世界銀行將之前的2024年美國增長預測減半至0.8%，並將中國的預測下調0.4個百分點至4.6%。歐元區2023年的增長預測從1月份的持平前景上調至0.4%，但對明年的預測也被小幅下調。

世界銀行更認為最近銀行業的壓力也導致了金融條件的收緊，並將持續到2024年。它列舉了一種潛在的負面情況，即銀行業壓力導致先進經濟體出現嚴重的信貸緊縮和更廣泛的金融市場壓力。這可能會使2024年的經濟增長減少近一半，僅為1.3%，是在2009年和2020年經濟衰退之外的30年中最慢的速度。

該行補充說：「在另一種情況下，金融壓力在全球範圍內傳播的程度要大得多，世界經濟將在2024年陷入衰退。」

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記者：張瑋婷