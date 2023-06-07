【港交所388】港交所料更多證券 獲批申請人幣交易 未來擬容許北水買賣

港交所(00388) 聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁表示，「港幣－人民幣雙櫃台模式」於本月19日實施，目前獲批雙櫃台證券有21隻，由今年1月至4月起計，相關證券的股本證券佔日均成交量約四成，預計雙櫃台莊家有9家，而推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」將進一步推動人民幣國際化進程，亦鞏固香港作為離岸人民幣中心的地位。他指出，留意到有部分公司早前提出申請新的人民幣櫃台，部分公司準備工作正在進行中，相信雙櫃台模式在正式啟動前，會有更多證券獲批，稍後會再作公布。港交所全日收報308.4元，上升1.1%。

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姚嘉仁又表示，在雙櫃台模式初期運行階段過後，會分階段增加雙櫃台證券，而下一步，內地投資者將可透過港股通，交易人民幣計價證券。他續指，人民幣櫃台證券的交易及結算安排大致與港幣櫃台證券相同，大部分市場參與者已可以提供人民幣櫃台交易，雙櫃台莊家已可以進行跨櫃台交易。

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