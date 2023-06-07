【職場熱話】畢業生想投身運輸業 網民：做船運悔終身

如不想浪費四年大學生涯學到的專業知識，即使該行前途不明朗，你仍會在畢業後投身本行嗎？近日有網民在「連登」討論區發文指自己剛畢業不知應否接受日資物流公司的offer，亦猶豫應徵審計師會否有更好前途，因而詢問網民意見。

按圖了解更多，樓主經歷：

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有網民認為物流業沒有前途，「人資低，工時長，足浪費光陰」、「船運業未來十年都不會景氣，別信今年還能有三個月獎金」、「年尾隨時會解雇人」、「我怕你下年十二月要再揾工作」。亦有網民對公司為日資有意見，「日資和物流的薪酬都比較低」、「日本公司遲到一分鐘都要你寫信道歉」、「加班到你傻，還沒有加班費」，更反諷「想見識日資職場文化有多黑暗的話可以一試。」

另外，網民建議樓主切勿投身物流業，「做船運悔終身」、「在四大會計師樓辛苦幾年，最後很大機會能有5-7萬，甚至8-10萬一個月，但在香港做物流，很難能夠升到這個價位。」

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