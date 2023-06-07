【創科實業 669】 創科實業反駁沽空機構指控 獲大行支持 股價一度回升逾7%

再遭沽空機構Jehoshaphat Research狙擊的創科實業（00669），昨晚（6日）發公告反駁所有指控，並獲多間大行支持，帶動股價今早（7日）高開3.5%，曾高見75.5元，最多升7.2%，最新報74.55元，升5.8%，成交額9.2億元，為表現最好藍籌。

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創科認為，Jehoshaphat Research的報告資訊極不準確和誤導，目標是打擊股東對集團和管理層的信心，從公司股價下跌中得益。公司指出，2022年，公司工廠直銷店網絡於網上及店內之總營業額少於1億美元，佔公司同期超過130億美元之總營業額少於1%。

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公司重申，強烈否認Jehoshaphat Research的所有指控，因其包含多種誹謗性、偏頗、斷章取義、不準確和不完整之陳述，並保留對該機構或相關指控之負責人士採取法律行動的權利。創科亦重申，將繼續堅守法規和道德標準，維護公司的商譽和股東利益。同時也敦促投資者不要受到無根據的指控和虛假報告所影響，並對公司的未來業務和營運保持信心。

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值得注意的是，多間大行對創科實業表示支持，其中花旗認為其估值具有吸引力，目前股價相當於預測2023年市盈率約14倍，接近2020年第二季疫情高峰期的低位，現時股價回落是一個很好的吸納機會，因此予其「買入」評級，目標價130元。

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記者：郭秀慧