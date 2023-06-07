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【AI演員】荷里活演員憂形象被濫用　為「AI替身」爭取報酬

科技 18:15 2023/06/07

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SAG-AFTRA首席談判代表Duncan Ireland表示，過去18 個月，該工會非常關注生成式AI 技術的快速發展，因為它已影響到部分演員的工作。（法新社）

深偽技術（Deepfake）可透過人工智能（AI），以演員的肖像為基礎，生成像真度極高的影片。荷里活演員工會「SAG-AFTRA」就擔心，演員的形象會被AI濫用而影響生計，於是近日與製片商和娛樂公司談判，為使用其「AI替身」爭取報酬。

【AI寫稿】科技媒體CNET更新AI政策　承諾不會利用完全AI生成內容

SAG-AFTRA首席談判代表Duncan Ireland表示，過去18 個月，該工會非常關注生成式AI 技術的快速發展，因為它已影響到部分演員的工作。

是次談判的目標，是為荷里活演員爭取為期三年的新合同，當中需確保演員對使用其肖像創造的AI 替身有知情權，以及確保製片商等公司在使用演員的AI替身後，會為他們提供公平的報酬。

【數碼轉型】企業追求IT系統簡易性　思科推多項新方案助應對

Duncan Ireland強調，工會不希望演員因為與自己的AI 替身競爭，導致薪酬變得愈來愈低，是次談判是為演員爭取最低保障，而達成這一目標的起點，就是要求大公司會為使用AI 創造的演員肖像支付費用。

責任編輯：陳卓賢

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