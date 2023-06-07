【生活費用調查】香港成全球生活費用第二高城市 按年跌一位 一杯咖啡費用仍稱冠

全球領先人力資源顧問機構 ECA International 發表最新「生活費用研究」，結果顯示香港排名下降一位，為全球生活費用第二高的城市，而紐約則超越香港位居榜首。儘管本地通脹水平處於歷史高位，但由於紐約的物價上漲速度高於香港，同時香港的住屋租金持續下跌，令香港的排名下跌，結束連續四年位居榜首的紀錄。



除新加坡、首爾和仰光外，香港與大部分受訪亞洲主要地區的排名均有所下降。當中，新加坡的排名上升八位至第五位，首爾則上升一位至第九位。兩地的住屋租金受不同因素影響而飆升，導致排名上升。新加坡的住屋租金急劇上升是因為當地住屋需求大增，而首爾則是因為南韓政府最近修改房屋稅收政策，導致住屋供應下降。

▲ 圖片 ECA International 生活費用調查的日常商品例子

▲ 全球外派僱員生活費用最高的10個地區

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ECA International 亞太區域總監關禮廉表示：「香港的商品及服務價格升至多年來的高位，這意味著本港亦受到過去一年的全球通脹浪潮影響。然而，由於香港住屋租金持續下降，抵銷了日常商品及服務價格上漲的影響，令其排名下降。」



關禮廉認為：「許多受訪亞洲地區的排名均有所下降，部分原因是亞洲各地的通脹率相對較低。不過，個別地區則逆勢而行。新加坡和首爾的住屋租金均顯著上漲，而仰光持續受到社會政治因素影響，導致日常商品及服務價格大幅上漲，令排名上升。」



中國內地方面，由於人民幣表現疲弱，以及通脹率較其他地區為低，令當地城市排名全線下跌。上海和廣州仍然為中國內地生活費用最高的城市，但兩者均跌出全球前10位，排名分別為第13位和第14位。



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關禮廉解釋：「中國內地相對較遲才解除防疫限制措施，對其經濟造成影響。另外，人民幣兌美元的匯率與去年同期相比下表現疲弱，這令受訪內地城市與全球其他城市相比之下更為便宜。同時，當地的通脹率亦較全球其他地區爲低。」

台灣城市的排名亦出現雙位數跌幅，其中台北的排名更下跌11位至全球第31位。與此同時，因日圓貶值抵銷了多年來高踞不下的通脹率，令日本各城市的排名亦顯著下降。此外，東京的排名在過去五年一直位列全球前五位，但今年卻下降五位至全球第十位。

關禮廉續指：「近年，東京的排名下降，令其成為生活費用相對便宜的城市。但由於日本城市排名下降是由日圓表現疲弱造成，意味著日本企業需要支付更多的生活費用津貼，確保員工派駐海外時的消費力得到保障。」

ECA International 進行外派僱員生活費用研究至今已 50 載。公司每年都作出兩次主要調查，以協助企 業計算生活費用津貼，從而使員工派駐海外時的消費力得到保障。有關調查針對全球超過 500 個地點， 比較外派僱員普遍會購買的一籃子同類消費品及服務。這次研究同時包括了 ECA 住房調查報告的數據， 比較全球超過 430 個地區之中，外派僱員通常租住區域的租金費用。





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責任編輯：陳詠妍