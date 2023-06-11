湯文亮：違規出租 小心租客不交租

初出道時，筆者有很多業主將有按揭的物業租出去，不會問銀行申請出租同意書，因為銀行會加多少利息，當時大約加0.5至1厘。那些業主亦不擔心，就算讓銀行知道，亦不會有任何懲罰，最多以後要交多些少利息。銀行亦不會因為業主沒有呈報而收樓，但筆者從來不會這樣做，因為順風順水還好，如果稍有風吹草動，銀行便會向那些出租，但沒有出租同意書的業主追數。沒有錢還就要賤賣物業，為慳些利息根本不值得。

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租客或會乘機要脅

現在如果將有按揭的物業出租，最擔心的不是銀行收樓，而是租客知道業主，沒有出租同意書而不交租，業主不敢以法律程序收租。因為不但會被銀行立刻追數，而且屬於犯法。可能會被判罰巨額罰款，甚至要坐監。老實說，租客一定知道業主沒有出租同意書，即是業主將自己的犯罪證據交給租客。如果租客依期交租，他真是一個正人君子。

其實租客不交租已經算好，不少租客乘機要脅，業主有口難言。筆者以為沒有業主會不申請出租同意書。原來不少細價樓業主買樓時的確是打算自住，順理成章可以拿取到八、九成按揭。

但一個人住的生活成本很重，最後為了慳錢而搬返屋企與父母同住，就會將物業租出去。他們當中很少業主，會在租出之前問銀行申請出租同意書，除非他們有足夠資金交多30%至40%樓價。因為銀行對出租物業，最多只能做五成按揭，這亦是構成業主犯罪的動機。

租務市場更加緊張

有人問筆者，為何用詞那麼嚴重。老實說，一點也不嚴重。最近有業主以自住理由做了八成按揭，又將物業出租。最後被判罰監禁16個月，兼充公100萬元。筆者覺得判罰很重，相信政府是殺雞儆猴。但如果少了那些不合法的出租單位，現在已經很緊張的租務市場將會更加緊張。無論如何，違規的事是不能夠做，尤其是會有痛腳被受惠者捉住，解決不到，租客可能一世都不用交租。

節錄自第813期《iMoney Wealth》鑑古知今

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