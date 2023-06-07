▲ 【人民幣港股】港交所姚嘉仁：將增加雙櫃台證券數目 未有港股通參與時間表

「港幣-人民幣雙櫃台模式」6月19日推出，港交所 （00388） 聯席營運總監及股本證券主管姚嘉仁今日表示，推出雙櫃台模式後會分階段增加雙櫃台證券，港交所會持續與兩地監管機構和交易所洽談落實細節，讓港股通參與人民幣櫃台。

姚嘉仁稱，將人民幣櫃台納入港股通沒有前設交易量條件，而是需要兩地確立營運模式、技術細節，例如能否使用在岸人民幣直接購買相關股份。

早期缺乏「北水」參與下，姚嘉仁稱，人民幣櫃台成交量需時建立，而香港有接近1萬億元人民幣資金池，相關資金都需要投資工具，對人民幣計價產品有需求。他續指，當人民幣投資產品持倉增加，都會帶動相關投融資機會，帶動整個人民幣資金池擴大。

每家雙櫃台證券有至少4名莊家提供報價

雙櫃台模式下，由同一上市公司發行的同類證券，可以用港幣和人民幣交易，包括在兩個獨立的櫃台進行該等交易，及在兩個櫃台之間進行股票轉讓。

相對於香港早以容許公司發行「雙幣雙股」，是次雙櫃台模式引入市場莊家機制，為相關股份的人民幣櫃台提供買賣雙邊報價。因應港府豁免莊家印花稅，莊家可在雙櫃台間較低成本套戥，從而降低港幣櫃台與人民幣櫃台的差價。

港交所目前已引入9名雙櫃台莊家、首批參與的上市公司逾20間，港交所營運科交易部聯席主管郭含笑表示，每間參與的上市公司都有至少4名莊家提供流通量。

雙櫃台模式下，投資者可以港幣櫃台買入、人民幣櫃台賣出作跨櫃台買賣，港交所營運科結算及存管部主管劉希靖表示，聯交所已取消多櫃台轉換指示的收費，投資者可按需要自行切換持股的計價櫃台。

在股票引入雙櫃台模式後，姚嘉仁指，港交所也會探討會否在房託基金（REITs）等其他類型證券引入同類模式，並補充目前不論是人民幣或港元計價ETF都已設有莊家機制，看不到需要特別需要有雙櫃台莊家機制。

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編輯：麥德銘