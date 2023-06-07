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【券商點睇】摩通：零售和財富業務具領導地位 予招行增持評級 目標價70元

股樓投資 15:48 2023/06/07

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摩根大通發表研究報告指，盡管近期招商銀行（03968）表現不佳，但仍是該行在中資銀行中的首選，因穩定的家庭收入增長及家庭資產轉移，將為中國銀行的零售和財富業務帶來充足增長機會，而招行在零售和財富業務方面具領導地位，予目標價70元及「增持」評級。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

摩通表示，招行的股價短期內可能跑輸國有銀行，因為市場厭惡風險，更喜歡價值股，而非成長股，投資者仍對消費和資本市場復甦持懷疑態度。不過，長遠而言，摩通更看好招行，並預計其趨勢將在今年下半年有所改善。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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撰文 : 袁國守

招商銀行（03968） 目標價 港股

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