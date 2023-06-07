【券商點睇】摩通：零售和財富業務具領導地位 予招行增持評級 目標價70元

摩根大通發表研究報告指，盡管近期招商銀行（03968）表現不佳，但仍是該行在中資銀行中的首選，因穩定的家庭收入增長及家庭資產轉移，將為中國銀行的零售和財富業務帶來充足增長機會，而招行在零售和財富業務方面具領導地位，予目標價70元及「增持」評級。

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摩通表示，招行的股價短期內可能跑輸國有銀行，因為市場厭惡風險，更喜歡價值股，而非成長股，投資者仍對消費和資本市場復甦持懷疑態度。不過，長遠而言，摩通更看好招行，並預計其趨勢將在今年下半年有所改善。

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