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因建築業和製藥業強勁表現 德國4月工業生產按月增加0.3%

環球政經 15:32 2023/06/07

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德國工業生產在4月份略低於預期，但得益於建築業和製藥業的強勁表現而出現增長。


聯邦統計局周三（6日）表示，生產比上個月增加了0.3%。據《路透社》調查，分析師們認為增長了0.6%。統計局還將3月份的數字從3.4%的臨時數字修正為2.1%的下降。

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4月份產量增加，但新訂單的疲軟為未來幾個月的工業描繪了一幅暗淡的畫面。 4月份的工業訂單環比下降了0.4%

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責任編輯：張瑋婷

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