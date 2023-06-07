因建築業和製藥業強勁表現 德國4月工業生產按月增加0.3%

德國工業生產在4月份略低於預期，但得益於建築業和製藥業的強勁表現而出現增長。



聯邦統計局周三（6日）表示，生產比上個月增加了0.3%。據《路透社》調查，分析師們認為增長了0.6%。統計局還將3月份的數字從3.4%的臨時數字修正為2.1%的下降。

【網上熱話】家庭月入55K 原來唔適合生仔 ? 網民認為幾錢先可以生仔呢 ? 【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

橡皮鴨訪港10周年 紀念品6月5日率先發售 全港地鐵捕捉鴨鴨 【見下頁】

4月份產量增加，但新訂單的疲軟為未來幾個月的工業描繪了一幅暗淡的畫面。 4月份的工業訂單環比下降了0.4%

Trip.com 推多項超級優惠 海洋公園門票買一送一 $299入住嘉湖海逸酒店，詳見【下一頁】

巨型橡皮鴨「打孖上」重臨香港 10年前呢一幕大家記得嗎? ，詳見【下一頁】

【溫股知新】港股未見起色 繼續專注業績

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷