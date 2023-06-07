【數碼轉型】企業追求IT系統簡易性　思科推多項新方案助應對

▲ 思科Cisco Live US 2023大會於6月7日至9日在美國拉斯維加斯舉行。

新冠疫情加速了數碼轉型的步伐，甚至已成為各大企業必修的命題。惟對不少企業來說，要轉型也並非想象中容易，複雜的IT系統總會成為絆腳石。網絡設備供應商思科（Cisco）近年就看準機會，推出新產品服務來應對企業需求，以簡單且集中的方案吸客。

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思科主席兼行政總裁Chuck Robbins今（7日）於Cisco Live US 2023活動上提到，在現今複雜的社會，要成為一間成功的企業，科技技術是不可或缺的一部分，技術更是解決他們面對的各種艱鉅業務挑戰的關鍵。因此Cisco將會持續以不同的產品組合及方案，來為客戶提供協助。

▲ 思科主席兼行政總裁Chuck Robbins今（7日）於Cisco Live US 2023活動上提到，在現今複雜的社會，要成為一間成功的企業，科技技術是不可或缺的一部分，技術更是解決他們面對的各種艱鉅業務挑戰的關鍵。（Cisco Live截圖）

思科亞太、日本及大中華區架構業務副總裁Vish Iyer則在傳媒簡報會中指出，現時許多企業在轉型期間，均需要處理複雜的IT系統；而且IT人員和企業其他部門難以保持一致性，導致數碼轉型的步伐也變得更為緩慢。他也引述思科最新的《全球創新科技狀況報告》指，85%IT專業人員重視IT系統的簡易性，為求能夠更容易進行管理以及讓其他員工理解，「不少IT決策者和開發人員曾表明需要一個簡單且集中的方式，管理不斷擴展和高速發展的IT基礎設施。」

Iyer另提及，企業客戶曾提出需要創新、具韌性、安全且健全的平台解決方案，無縫運行IT系統。他解釋，簡化IT體驗可以為企業的客戶滿意度、員工流失率和競爭優勢帶來轉變。因此思科也看準機會，針對相關需求推出不同的產品，讓用家有更一致的體驗，應對各種挑戰和複雜問題。如打造助客戶便捷地存取和瀏覽其平台，並從單一地方管理所有思科網絡產品。

加以發展AI領域 應用於網絡安全

除此之外，多年來一直相當看重人工智能（AI）技術的思科，自然也在現今的趨勢中再多作發展，並應用在現時企業最為看重的網絡安全上。

Iyer透露，是次推出的安全服務邊緣（Secure Service Edge，SSE）解決方案Cisco Secure Access，AI將可智能且安全地將數據流量引導至私人和公共目的地，無需終端用戶介入，提供單一、簡易的方法存取所有（而非部分）應用程式和資源。同時，方案提供分析以加快調查速度，並由Cisco Talos以AI為基礎的威脅情報小組提供支援，以偵測和阻止更多威脅。

為進一步實現其策略願景，思科亦預告了思科安全雲端中的生成式AI功能，使安全分析人員能夠更有效地偵測和修復威脅，以及管理整個安全環境的策略。

至於如何看待AI技術的發展？Robbins在Cisco Live會上則提到，AI已是不可扭轉的趨勢。該企也正在努力檢視如何善用它、以及AI技術所帶來的風險，來評估並分析如何從中獲得收益，並承諾會以負責任的方式來採用相關技術。Iyer就直言，目前生成式AI仍是起步階段，但未來也會多加以考慮，可以如何善用相關技術。他也深信，這是全球企業作出轉變的其中一個重要手段。

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責任編輯：曾曉汶

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