新寶城錄低市價成交　首置客645萬買兩房內園戶

香港置業范文濤表示，將軍澳新寶城3座中層D室，實用面積約434平方呎，屬兩房間隔，向北望內園景。范文濤指，原業主以670萬元放盤約1星期後吸引區內客洽詢，雙方經議價後以約645萬元易手，實用呎價約14,862元，低市價約5%。

據了解，新業主為首置客，心儀單位平絕市場，故在睇樓數次後即決定入市。 資料顯示，業主於1998年6月以約224萬元購入上述單位，持貨約25年，帳面獲利421萬元，單位升值約1.9倍。

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