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【煤氣003】煤氣李家傑：重派紅股須地緣政治緩和　「四叔時期世界沒有打仗」

股市 16:08 2023/06/07

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【煤氣003】煤氣李家傑：重派紅股須地緣政治緩和　「四叔時期世界沒有打仗」

中華煤氣 （00003） 舉行股東大會，在場股東關注公司連績兩年不派紅股，煤氣行政總裁黃維義表示，需待中美關係等地緣政治因素緩和，集團才考慮恢復派發紅股。煤氣主席李家傑補充，過去3年煤氣行業經營環境艱辛 ，「四叔（李兆基）時期世界沒有打仗，天下太平，但現時正在打仗，需審慎理財」。

有股東提及俄羅斯能源在美國制裁下降價，媒氣為何不改從俄羅斯購買更多天然氣。李家傑表示，煤氣現時主要從內地三大油企購買能源，又指俄羅斯和中國之間的供氣管道有限，要循海路運輸也有地緣政治風險，「賣氣需用船，海上全是美國的船，中國船艦隊還是好弱，今日尚未能出去保護我們的船 。」

煤氣料今年香港售氣量升1%　維持兩年檢討收費一次

本地業務方面，黃維義表示，4月售氣量顯著上升，因復常帶動餐飲及娛樂行業需求，舉例稱迪士尼用氣增加1倍，海洋公園水上樂園用氣市上漲6成。由於本地業務以民用及商業為主，集團預期上半年售氣量持平，全年上升約1%。

談及何時再加煤氣費，黃維義指，煤氣費將維持每兩年審視一次，強調煤氣不如港燈 （02638） 及中電 （00002） ，沒有利潤管制協議下的最高准許回報率。

至於內地業務，黃維義指，內地不能任意調整居民氣價，但他相信中央明白城市燃氣經營困難，期望價格調整最終能到位，而隨工廠復工，料全年售氣量將現雙位數增長。

考慮分拆可持續航空燃料業務上市

新能源項目易高去年轉盈至3億元，黃維義指，集團正投資可持續航空燃料（SAF），若有關業務規模未來進一步擴大，不排除會考慮分拆易高上市，以提高公司估值。他續稱，現時全球每年SAF需求約1200萬噸，集團現有兩項目合共僅生產30萬噸，面對市場龐大需求，易高不排除建造第三或第四個SAF基地。

黃維義認為，港府雖期望年內引入首部氫能巴士，但進展需與消防署、機電工程署、環境局以及兩大巴士公司配合，補貼細節仍需商討。

煤氣表示，現時氫能項目仍處起始階段，投資額不大，除巴士可使用氫能外，垃圾車等重載車亦可使用，船亦可應用，海上使用較陸上更安全。

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記者：宋佩恩

港股 新能源 地緣政治 李家傑 煤氣 香港中華煤氣（00003） 俄羅斯 港燈－SS（02638） 中華煤氣 中電控股（00002）
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