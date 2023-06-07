【2元乘車優惠】港鐵打擊逃票及濫用乘車優惠　本月25日起罰款加至1,000元

港鐵今日（7日）宣布，為加強打擊逃票及違規使用車費優惠行為，將由本月25日起上調附加費款額，重鐵網絡附加費將由現時500元增加至1,000元， 而輕鐵及港鐵巴士的附加費則由290元上調至370元。同時，港鐵會加強查票及宣傳教育工作。

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港鐵又稱，將加強查票以打擊逃票及違規使用車費優惠的行爲，確保乘客繳付正確車資。

此外，勞工及福利局局長孫玉菡今日（7日）在立法會上表示，運輸署本月內連同各公共交通營辦商展開全港性執法行動，加強打擊不合資格人士違規使用俗稱「2元優惠」計劃的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃。

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孫玉菡提醒公眾，乘客一旦被發現違規使用2元優惠計劃，除了要補付應繳的交通費或附加費，有關個案更會轉介警方調查和跟進。不合資格人士使用2元優惠計劃乃違法行為，一經定罪，最高可被判處監禁。

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