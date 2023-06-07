國際航班機票價格料續升 航空公司追求減排目標

國際航空運輸協會（IATA）預計，由於航空公司轉用更環保能源及持續追求排放目標下，國際航班的機票價格相信會在未來10至15年內繼續上升。

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受各地放寬防疫限制影響，全球航空交通需求顯著上升，推高機票價格。但IATA指出，因各航空公司投入使用稀缺的更環保能源回應各地政府的強制減少碳排放要求，相信機票價格會持續維持高位。

Iata總幹事沃爾什（Willie Walsh）表示，航空業面臨更大可持續航空燃料需要，代表成本將會愈來愈高。部分經濟學家認為可持續能源價格終會回落低於航空煤油，但沃爾什相信機票價格在未來10至15年一直有升幅。

沃爾什指除非其他成本可獲補償，否則燃料成本上升最終仍會推高機票平均價格。

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航空公司成本受俄烏戰爭影響引起石油價格上升，以及人力開支增加而加劇。沃爾什指航班數目因零件不足導致無法全面恢復，部分航空公司因此無法投入全部客機飛行。

雖然機票價格在今年夏天明顯上升，但Iata分析指全球機票價格於2023年初實際維持2019年水平，代表通脹因疫情仍未反映在機票價格上。

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責任編輯：吳漢培