  • 29°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 15:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

國際航班機票價格料續升 航空公司追求減排目標

環球社會熱點 15:23 2023/06/07

分享：

分享：

國際航空運輸協會（IATA）預計，由於航空公司轉用更環保能源及持續追求排放目標下，國際航班的機票價格相信會在未來10至15年內繼續上升。

韓亞航空停售逃生門旁座位 乘客半空開機門釀驚魂（第二版） 【下一頁】

受各地放寬防疫限制影響，全球航空交通需求顯著上升，推高機票價格。但IATA指出，因各航空公司投入使用稀缺的更環保能源回應各地政府的強制減少碳排放要求，相信機票價格會持續維持高位。

Iata總幹事沃爾什（Willie Walsh）表示，航空業面臨更大可持續航空燃料需要，代表成本將會愈來愈高。部分經濟學家認為可持續能源價格終會回落低於航空煤油，但沃爾什相信機票價格在未來10至15年一直有升幅。

沃爾什指除非其他成本可獲補償，否則燃料成本上升最終仍會推高機票平均價格。

美客機闖華府領空無回應 F-16攔截後墜毀（第二版） 【下一頁】

航空公司成本受俄烏戰爭影響引起石油價格上升，以及人力開支增加而加劇。沃爾什指航班數目因零件不足導致無法全面恢復，部分航空公司因此無法投入全部客機飛行。

雖然機票價格在今年夏天明顯上升，但Iata分析指全球機票價格於2023年初實際維持2019年水平，代表通脹因疫情仍未反映在機票價格上。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

卡塔爾航空將取消長途機頭等艙 商務艙有大部分相同服務
2023/06/04
卡塔爾航空將取消長途機頭等艙 商務艙有大部分相同服務
新加坡航空7月起 為經濟艙乘客提供免費WiFi服務
2023/06/01
新加坡航空7月起 為經濟艙乘客提供免費WiFi服務
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
2023/05/31
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候
2023/05/24
法禁本土短程航班 望減碳排放改善氣候
美KOL拍片為呃Like故意撞毀飛機 阻調查現場恐囚20年
2023/05/13
美KOL拍片為呃Like故意撞毀飛機 阻調查現場恐囚20年

你可能感興趣

卡塔爾航空將取消長途機頭等艙 商務艙有大部分相同服務
17:39 2023/06/04
卡塔爾航空將取消長途機頭等艙 商務艙有大部分相同服務
新加坡航空7月起 為經濟艙乘客提供免費WiFi服務
08:35 2023/06/01
新加坡航空7月起 為經濟艙乘客提供免費WiFi服務
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
11:56 2023/05/31
新西蘭航空要求乘客登機前磅重 直至7月2日
航空 經濟 機票 新能源 可持續發展 疫情 交通 通脹 航空業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

芬蘭富豪超速駕駛罰過百萬元 罰款原來按收入計
芬蘭富豪超速駕駛罰過百萬元 罰款原來按收入計
【英國王室】尤金妮公主誕下次子 取名致敬祖輩
【英國王室】尤金妮公主誕下次子 取名致敬祖輩
Netflix《璀璨帝國》名媛Anna Shay離世 享年62歲
Netflix《璀璨帝國》名媛Anna Shay離世 享年62歲
澳洲母被控殺4子女囚20年 揭子女有基因突變後獲釋
澳洲母被控殺4子女囚20年 揭子女有基因突變後獲釋
外國新郎行禮繼續睇電話 網民：「婚姻已完」（有片）
外國新郎行禮繼續睇電話 網民：「婚姻已完」（有片）
新加坡賽馬場改成住宅用地 政府將致力發展北部地區
新加坡賽馬場改成住宅用地 政府將致力發展北部地區
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款