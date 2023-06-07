美多市聯手告現代及起亞 控兩企車輛太易偷

美國多個城市周二（6日）發起聯合訴訟，入稟控告南韓汽車巨擘現代汽車集團（Hyundai Motor Group）旗下兩個品牌起亞汽車（Kia）及現代汽車，指控兩企的車輛太易被盜。

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紐約﹑巴爾的摩及西雅圖等多個大城市向曼哈頓聯邦法院入稟，起訴起亞及現代自2011至2022年間，未有為旗下多數車輛安裝「引擎防盜鎖止系統」（immobiliser），導致相關車輛的罪案明顯增加。

紐約市形容，起亞及現代車輛因缺乏有關防盜裝置變得「受歡迎」，加上短影片社交平台TikTok的偷車「教學」影片刺激下，加劇涉及兩企車輛被盜﹑犯罪﹑魯莽駕駛及公共傷害案件數量大幅上升。

2023年首4個月內，紐約市內涉及起亞及現代車輛的被盜案件達997宗，較2022年同期148宗大幅增加。入稟城市要求，起亞汽車及現代汽車需要作補償及懲罰性賠償，惟金額未公布。

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現代汽車發出聲明，指在2021年11月已把安裝引擎防盜鎖止系統成為新車標準，亦有採取措施如升級軟件希望降低車輛偷竊事件。起亞汽車則稱有與紐約市合作，尋求打擊車輛盜竊犯罪，批評訴訟毫無價值。

今年2月時，現代與起亞表示將為多達830萬架未有安裝引擎防盜鎖止系統的美國車輛提供軟件升級。

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責任編輯：吳漢培