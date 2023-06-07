  • 30°C
香港時間 : 2023607日 (週三) 13:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【外資訪華】花旗CEO范潔恩訪華　曾會見潘功勝及李雲澤

股市 13:04 2023/06/07

分享：

分享：

【外資訪華】花旗CEO范潔恩訪華　曾會見潘功勝及李雲澤

近日多位外資企業高層訪華，最新為美國花旗集團首席執行官范潔恩（Jane Fraser），並曾與國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤，以及中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝會面。

內媒報道，國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤於周一（5日）會見美國花旗集團首席執行官范潔恩（Jane Fraser）一行。

報道提到花旗指，對中國經濟和金融發展抱有充分信心，作為在華有120年曆史的國際金融機構，將發揮自身優勢，持續擴大在華業務。而中方表示，中國金融業將進一步擴大對外開放。

另外，中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝於周二（6日）會見范潔恩（Jane Fraser）一行。雙方就國際經濟金融市場形勢、深化中國金融市場開放等議題進行了交流。

相關文章：

【摩通CEO】戴蒙結束上海之旅轉訪台灣、外交部：台灣問題立場一貫　近期多名美企大佬訪兩岸

【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國　結束三日兩夜之旅　曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）

【NVDA】Nvidia黃仁勳據報已返美　間接否認周二訪華傳聞

編輯：袁諾曦

花旗銀行 經濟 金融機構
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】濠賭股造好、金沙升近4%　恒指午後初段升逾百點（不斷更新）

下一篇文章

【異動股】海昌海洋公園曾挫近4成、3度觸發市調機制　公司︰暫未知悉波動原因
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【中資券商】中信証券傳削減投行員工底薪　每月減6,000至10,000元人工
【中資券商】中信証券傳削減投行員工底薪　每月減6,000至10,000元人工
【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
【Big4醜聞】羅兵咸永道澳洲稅務醜聞發酵　澳洲第二大退休基金加入杯葛
【港股市況】濠賭股造好、金沙升近4%　恒指午後初段升逾百點（不斷更新）
【港股市況】濠賭股造好、金沙升近4%　恒指午後初段升逾百點（不斷更新）
【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股、高偉電子插近20%　郭明錤提兩原因不看好
【AAPL】天價Vision Pro嚇倒蘋果供應鏈股、高偉電子插近20%　郭明錤提兩原因不看好
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市爆升362點　阿里美股較港高3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升14點　納指期貨跌3點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升14點　納指期貨跌3點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款