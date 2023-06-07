▲ 【外資訪華】花旗CEO范潔恩訪華 曾會見潘功勝及李雲澤

近日多位外資企業高層訪華，最新為美國花旗集團首席執行官范潔恩（Jane Fraser），並曾與國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤，以及中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝會面。

內媒報道，國家金融監督管理總局黨委書記、局長李雲澤於周一（5日）會見美國花旗集團首席執行官范潔恩（Jane Fraser）一行。

報道提到花旗指，對中國經濟和金融發展抱有充分信心，作為在華有120年曆史的國際金融機構，將發揮自身優勢，持續擴大在華業務。而中方表示，中國金融業將進一步擴大對外開放。

另外，中國人民銀行副行長、國家外滙管理局局長潘功勝於周二（6日）會見范潔恩（Jane Fraser）一行。雙方就國際經濟金融市場形勢、深化中國金融市場開放等議題進行了交流。

相關文章：

【摩通CEO】戴蒙結束上海之旅轉訪台灣、外交部：台灣問題立場一貫 近期多名美企大佬訪兩岸

【TSLA】馬斯克已乘私人飛機離開中國 結束三日兩夜之旅 曾會見陳吉寧、丁薛祥及到訪Tesla上海工廠（第二版）

【NVDA】Nvidia黃仁勳據報已返美 間接否認周二訪華傳聞

編輯：袁諾曦