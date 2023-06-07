【內地熱話】小紅書寵物相關搜索增150%　帶小狗旅行瀏覽量逾6千萬

小紅書近日於上海舉辦了第一届「聯萌計劃」，夥拍多個寵物品牌、媒體、博主分享寵物用品行業新趨勢，希望幫助寵物品牌更加了解飼主的消費需求和偏好，並帶來種草（提升購買欲望）靈感。

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在過去1年，小紅書上寵物相關搜索增長150%，內容增長125%。根據貝恩數據，迄今為止，中國寵物市場規模已超出1,800億元人民幣（約1,983港元）。「#帶著狗狗去旅行」話題瀏覽量逾6,400萬。小紅書上用戶分享的寵物用品使用意見，不僅為其他飼主的消費决策提供了參考，同時亦幫助寵物品牌在618前構思好種草內容，提升銷售效率。

此外，近日小紅書亦有愈來愈多用戶分享，如何將戶外運動服裝結合日常服飾進行搭配，衍生出「Urbancore」這種都市中的戶外運動穿搭。五一期間，小紅書在上海舉辦了Urbancore運動市集，通過戶外運動體驗式市集，年輕人可以現場種草、打卡分享Urbancore潮流，吸引更多人將Urbancore時尚融入穿搭中。

為視障用戶打造無障礙功能

小紅書近來投入了大量資源為平台配置無障礙功能，為視障用戶帶來更流暢舒適的使用體驗。5月初，小紅書在IOS端的更新版中配置了蘋果系統的「旁白」輔助功能，提供螢幕內容的語音描述，從而幫助視障人士透過聲音了解到其他用戶發布的筆記內容。

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責任編輯：歐陽佩

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