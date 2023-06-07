【AI計數】新加坡大學發布AI算術模型　稱「計數」能力超越GPT-4 

▲ 研究人員利用一種新方法，將任務根據算術的可學習型進行分類，並把複雜的計算過程，分拆成簡單的步驟後導入AI 模型。（法新社）

AI聊天機械人ChatGPT的「計數」能力，一直為人詬病，即使是最新的GPT-4模型，也經常出現計錯數的現象。新加坡國立大學對大型語言模型「LLaMA」進行微調，並發布了一款AI算術模型「GOAT」，聲稱在計數能力方面，比GPT-4更準確。

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根據該論文的說法，研究人員利用一種新方法，將任務根據算術的可學習型進行分類，並把複雜的計算過程，分拆成簡單的步驟後導入AI 模型。

該方法令模型學習答題模式，並將過程化為看不見的數據，而非僅依靠「權重記憶計算」，因此能夠有效地提高其計數性能，並可在零樣本學習中以「近乎完美的精準度」，為大數加法和減法生成答案。

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研究人員在具備24 GB GPU的顯卡進行訓練，並將最終得到的模型使用BIG-bench 算術任務進行測試，結果顯示，其準確率領先於業內的Bloom、GPT-NeoX、OPT 等算術模型，而在大數計算方面更是遠超GPT-4。

責任編輯：陳卓賢

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