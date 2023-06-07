▲ 【異動股】海昌海洋公園曾挫近4成、3度觸發市調機制 子企簽14億人幣銀團貸款

海昌海洋公園 （02255） 股價逆市下挫，今早曾跌37%低見0.97元，3度觸發市場調節機制。海昌海洋公園午後發公告，表示經作出一切合理情況下查詢後，董事會確認並不知悉股價或成交量變動的任何原因，或任何必須公佈資料。

海昌海洋公園收報1.13元，跌27.1%，成交急增至3.9億元。

海昌海洋公園子企簽訂14.4億人幣銀團貸款

海昌海洋公園周三（7日）收市後公布，全資子企鄭州海昌海洋公園旅遊發展已簽訂銀團貸款，總額涉14.4億元人民幣，貸款期限10年。項目位於鄭州國際文化創意產業園，兩小時內交通人口覆蓋4.5億人；總建築面積約30萬平方米，總水體量約6萬噸。

產業園圍繞海洋及地極兩個核心，融合創新互動科技元 素，項目重點打造海洋區、極地區、海星島、海洋大街等多個遊樂組團以及休閒度假主題酒店。同時，鄭州項目將繼續攜手國際知名IP「奧特曼」，打造特色主題酒店、主題商店和餐廳、主題遊樂區，整個項目將成為以海洋文化和國際頂流IP雙引擎推動的商業模式。

五一期間累計接待人次約65萬 按年增6倍

今年五一期間，海昌海洋公園累計接待總量近65萬人次，按年增長超6倍，恢復至2019年同期人次2倍以上；五天累計收入按年增長8倍，較2019年同期收入增長近八成。

據透露，五一期間大連海昌發現王國奧特曼主題娛樂區已正式營業，隨後上海海昌海洋公園航海王寶藏部落、大連海昌發現王國航海王傳奇城堡以及鄭州園區將陸續開業。

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責任編輯︰梁浩碩



