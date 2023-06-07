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【異動股】海昌海洋公園曾挫近4成、3度觸發市調機制　公司︰暫未知悉波動原因

股市 12:47 2023/06/07

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【異動股】海昌海洋公園曾挫近4成、3度觸發市調機制　公司︰暫未知悉波動原因

海昌海洋公園 （02255） 股價逆市下挫，今早曾跌37%低見0.97元，3度觸發市場調節機制。內媒引述海昌海洋公園回應，暫時未知股價波動原因，目前正在了解更多的市場信息，並稱目前公司確認經營一切正常。

海昌海洋公園半日報1.15元，跌25.8%，成交急增至2.5億元。

今年五一期間，海昌海洋公園累計接待總量近65萬人次，按年增長超6倍，恢復至2019年同期人次2倍以上；五天累計收入按年增長8倍，較2019年同期收入增長近八成。

據透露，五一期間大連海昌發現王國奧特曼主題娛樂區已正式營業，隨後上海海昌海洋公園航海王寶藏部落、大連海昌發現王國航海王傳奇城堡以及鄭州園區將陸續開業。

【ET財智Talk】恒指或見17,000點？滙豐分析劉紹文前瞻港股下半年走勢 分析支持、阻力位及值博板塊

ET財智Talk
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【五一黃金周】海昌海洋公園：整個公園板塊五一假期日均經營額按年升8倍　股價彈高2%【沙特合作】海昌海洋公園與沙特阿拉伯研合作　股價漲15%後倒跌

責任編輯︰梁浩碩


 

 

 

港股 海昌海洋公園（02255）
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