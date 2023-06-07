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【專家點睇】刺激經濟組合拳八大建議 任澤平：中國該全力拼經濟

股樓投資 12:41 2023/06/07

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國內著名經濟學家任澤平表示，作為對中國經濟長期前景的理性樂觀派，對中國經濟的未來充滿信心。「中國經濟潛力大，相信經過一系列務實有力的措施，一定能重拾復甦通道。」然而，短期的困難也需要高度重視，中國經濟經過第一季的小陽春後，隨着經濟金融數據顯著回落，市場轉為謹慎，對「通縮」、「錢去哪了」、「經濟復甦能否持續」的討論明顯增加。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

他在文章中強調，當前中國經濟主要矛盾不是「通縮」，而是「流動性陷阱」。「現在已經不是要不要救經濟了，而是怎麼救，怎麼盡快、盡最大力度救。那些建議不救經濟的觀點，不僅是不學無術，而且缺少基本的人文關懷，現在的青年失業率達到20.4%，4至5月份經濟數據大幅回落，居民不敢消費，預防式儲蓄，企業不敢投資，1至4月民間投資只有0.4%。」

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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因此，他直言「是該全力拼經濟了，提振信心，把發展放在首要任務」，建議出台短期刺激經濟的組合拳，形成擴大內需的合力，全力拼經濟，八大建議包括，一是發力新基建、新能源，具有穩增長、穩就業、調結構、促創新、惠民生的綜合性意義；二是產學研一體化，鼓勵科技創新和轉化應用；三是鬆綁房地產調控，促進軟着陸；四是繁榮資本市場，提振市場信心，提高居民財富效應，促進科技創新；五是進一步擴大REITs試點範圍，盤活存量資產；六是大力實施都市圈城市群戰略；七是完善生育政策體系，給予育兒優惠措施；八是促進財政轉型，從土地財政轉型股權財政。

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責任編輯：林衛

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