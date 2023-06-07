【專家點睇】6月停加息不代表降息開始 彭文生：還看貨幣緊縮對經濟影響

中金公司首席經濟學家、中金研究院院長彭文生接受內地傳媒訪問稱，美國聯儲局可能會在6月議息會議上「跳過」加息，但這並不意味本輪加息周期的結束和降息的開始。「下一步美聯儲怎麼走，取決於經濟走勢尤其通脹和就業數據。」

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短期來看，他認為美國通脹可能會繼續下行，但下行節奏有所放緩，中期通脹取決於經濟的熱度、總需求能否下降，另外隨着貨幣條件緊縮，通脹最終還是會下來，但何時能降至2%目標水平有較大的不確定性。長期來看，通脹在新形勢下可能面臨中樞抬升，聯儲局未來可能不得不接受更高的通脹目標。

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總體來看，今年下半年聯儲局降息的概率比較小，至於明年是否會降息，還要看貨幣緊縮力度對經濟的影響。一個值得關注的新增因素是，銀行風險事件發生後，美國政府兜底救市，造成市場風險溢價下行，信用債利差和股市溢價都處在次貸危機後最低的水平。

「如果風險溢價繼續在低位，美聯儲則面臨進一步加息或者更長時間維持利率在高位的壓力，最終的結果都是融資條件緊縮，控制通脹需要付出經濟衰退的代價，政府兜底只是推遲了經濟『硬著陸』的時間。」彭文生說。

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責任編輯：林衛