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【國情點睇】國內房地產復甦有起伏 官媒：樓市企穩須一些耐心

股樓投資 12:36 2023/06/07

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據內地《經濟日報》刊登文章稱，對促進房地產市場企穩復甦的各項政策持續產生效果，應有一點耐心。對住房的需求從過去「有沒有」向「好不好」轉變，市場也逐步進入平穩發展的階段。歸根究柢，進入4、5月，房地產的復甦態勢並未得到更好延續。官方數據顯示，4月70個大中城市住宅銷售價格按月整體漲幅回落，價格上漲的城市有所減少。從市場反應看，5月市場活躍度與第一季相比仍然不高。

【同場加映】青姐話：熊仔披牛皮 好友米亂嚟

青姐話
【青姐話】熊仔披牛皮 好友米亂嚟

文章強調，「總體上不一定有那麼糟糕」。無論從銷售量還是銷售價格看，當前房地產市場仍平穩，尚未出現大幅下降的情況。「4月份、5月份較第一季度出現一定回落，屬於正常的調整。一些低首付、負首付和房子降價的情況，目前僅出現在地理位置相對較偏的個別項目，並不代表整個城市的情況。」　　

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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因此，對於房地產市場的企穩復甦，仍應充滿信心。房地產經紀機構的消息顯示，當前消費者看房的積極性尚可，表明真實購房需求並不弱。另一家房地產經紀機構也認為，對市場整體的穩定狀態充滿信心，2023年市場交易量相對於去年將迎來穩健復甦。文章最後指出，「從長遠看，還應持續完善住房保障體系，使新市民、青年人等通過保障性住房在城市紥根，為他們努力工作減輕居住方面的後顧之憂。待他們有一定積蓄後，也會逐漸形成新的購買力。」

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溫股知新
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責任編輯：林衛

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