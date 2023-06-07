▲ 【創科669】創科被狙擊後獲大行撐場 大和：Jehoshaphat誇大創科旗下特賣場的重要性 花旗：現時是入市良機

創科實業 （00669） 日前二度遭沽空機構Jehoshaphat Research狙擊，被斥「大規模欺騙家得寶（Home Depot，美：HD）」，創科其後反駁指控。大和及花旗發報告撐創科，其中，大和指，Jehoshaphat的主要論點仍有很多不足之處。

創科於周二（6日）被狙擊後，股價一度跌逾7%，低見68.65元，跌幅遠少於2月時首次被狙擊，其後跌幅收窄，於周三（7日）中午收升5%，報73.95元。

大和表示，Jehoshaphat高度誇大創科旗下特賣場（DTFO）的重要性，並認為其銷售貢獻僅佔集團整體約1%。該行認為，沽空報告並沒有影響創科及Home Depot的關係。大和維持創科「買入」評級，目標價為120元。

由於創科股價處近一年來低位，花旗表示，創科現時估值接近2020年第二季疫情高峰時的低位，故具吸引力，認為現時是入市機會。

花旗又指，創科今年目標是通過推出創新產品及將產品拓展至歐洲和亞洲等新市場，以實現收入增長中單位數以及息稅前利潤率擴張，並應對宏觀經濟放緩。

花旗對創科目標價為130元，評級為「買入」。

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編輯：袁諾曦