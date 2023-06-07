英揆訪美料尋加強經濟聯盟 對抗中俄威脅

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）周三（7日）開始任內首次訪問美國行程，據悉他將向美國總統拜登（Joe Biden）尋求，成立軍事式經濟聯盟，希望對抗中國及俄羅斯的威脅。

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英國媒體報稱，辛偉誠與拜登會面時，相信會提出兩國擴大合作，希望英美可以在軍事同盟上，增加經濟聯盟，確保英國的經濟安全。

辛偉誠與拜登會面時，預料將討論國際關係﹑人工智能及如何應對敵對國家威脅，包括在重要行業加強經濟合作與確保供應鏈安全。

據報辛偉誠將提出貿易讓步協議，換取英國汽車業在美國更佳發展。英國泰晤士報報稱，政府估計會以全新重要礦物協議，爭取讓英國車企可以在向美國出口電動車時獲得部分稅務優惠。

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辛偉誠周二（6日）透露，英美長年在保護民眾及確保民眾生活上合作，隨挑戰及威脅日益增加，他認為兩國需要建立保障經濟安全的聯盟，一如雙方在軍事上的同盟關係。

辛偉誠指出，就如英美在軍事合作上帶來的優勢，兩國經濟合作加強將有利雙方未來更好應對威脅。他稱英美經濟可以互相得益，創造就業及確保民眾未來長期安全。

英美兩國每年貿易額高達2790億英鎊（約2.72萬億港元），首相府指兩國現存經濟強項使雙方成為對方最佳應付未來威脅的合作伙伴。

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責任編輯：吳漢培