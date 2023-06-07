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美前州長宣布參選總統 共和黨初選逾10人角逐

環球政治 12:03 2023/06/07

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美國前新澤西州州長克里斯蒂（Chris Christie）周二（6日）宣布，繼2016年後再次參加共和黨內的總統候選人初選。連同早前已決定出戰的候選人，共和黨總統提名戰已有超過10人角逐。

彭斯已遞文件 角逐2024年美國總統大選 【下一頁】

克里斯蒂出席新罕什布爾州活動時首先攻擊前總統特朗普（Donald Trump），指自己過往選擇支持對方是錯誤，促請共和黨人加入，一同拒絕特朗普再次代表黨參加總統大選。

隨後，克里斯蒂宣布參選消息。他指自己不能確保一定會有成功，但承諾會做到大家不會後悔支持自己。克里斯蒂將在周一（12日）參加紐約有線新聞網絡（CNN）節目，接受首4個初選投票州分選民的提問。

YouTube更改政策 停刪指控2020美國大選舞弊影片 【下一頁】

克里斯蒂在2016年首次參加共和黨總統候選人提名戰，當日退出後改後支持特朗普。其後，他成為特朗普主要盟友，但兩人近年已反目。克里斯蒂周二更形容，特朗普現時是共和黨的威脅。

共和黨初選十分激烈，包括克里斯蒂及特朗普在內已有超過10人宣布加入角逐提名，當中包括前副總統彭斯（Mike Pence）及近年聲勢甚盛的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）。

共和黨初選主要候選人

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責任編輯：吳漢培

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