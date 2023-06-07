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【iPhone中毒】卡巴斯基推iPhone專用工具　檢測有否感染木馬程式

科技 14:00 2023/06/07

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為改善個資安全風險，卡巴斯基推出針對性工具「triangle_check」，讓用戶自行檢測iPhone有否受到木馬程式感染。（法新社）

防毒軟件開發商卡巴斯基（Kaspersky）早前發現，蘋果（Apple）iPhone的iOS 15.7及此前版本存在漏洞，黑客可通過iMessage傳播木馬程式「Triangulation」。為改善個資安全風險，卡巴斯基推出針對性工具，讓用戶自行檢測iPhone有否受到木馬程式感染。

【WWDC2023】Apple iOS 17登場　6大主要更新一文看清

卡巴斯基表示，該檢測工具名為「triangle_check」。由於iOS系統屬封閉性，用戶是無法直接將iPhone連接至電腦並打開軟件掃描，因此必須手動將iPhone連接至電腦，並將iPhone 中的數據備份至本地（Local Area）後，才能使用該工具對備份文件進行檢測。

【WWDC2023】蘋果WWDC正式發布VisionPro、售價超預期　一文看清事前傳聞（附直播連結）

在掃描過程中，如果檢測到存在木馬程式，便會顯示「DETECTED」 提示；對於疑似有木馬程式的文件，則會顯示「SUSPICION」提示；如果沒有檢測到備份文件中存在可疑跡象，則會提示「No traces of compromise were identified」。

責任編輯：陳卓賢

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