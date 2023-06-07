【快手1024】快手今年首季首錄經調整淨利　 CEO程一笑向員工派「盈利利是」　快手彈逾3%

▲ 快手今年首季首錄經調整淨利 CEO程一笑向員工派「盈利利是」

快手 （01024） 首錄經調整盈利4200萬元人民幣，適逢周二（6日）快手迎來12周年，快手創始人兼CEO程一笑在慶祝活動上形容，這是快手的一個里程碑，並向給每位員工發「盈利利是紅包」。

快手於周三（7日）早段升3.7%，現報58.3元。

程一笑表示，2023年一季度，公司用戶規模再創新高，各業務板塊都有不錯的業績表現，不僅實現了「開門紅」，還提前實現了公司上市以來的首次集團層面的整體盈利。這是公司發展歷程上的又一個里程碑。

據快手官微指，程一笑在現場公布給每位員工發「盈利利是紅包」，與員工共享發展紅利，感謝全體員工的付出與努力。

程一笑又指，希望大家保持好奇心、進取心和開放的心態，勇於創新，敢於探索，和公司一起穿越週期，一起做更多有意義的事，創造更大的價值。

相關文章：

【大行報告｜快手】美銀：快手增長前景正面、毛利率料保持穩健 一文看清大行對快手季績看法（不斷更新）

【業績｜快手1024】快手管理層拆解業績：有信心爭取更大電商市佔率 未來毛利率續改善

【業績｜快手1024】快手高開3% 首季營收增19.7% 首錄經調整淨利4200萬人幣、擬回購最多40億港元

編輯：袁諾曦