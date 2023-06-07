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【石Sir午市閒談】今日推介統一企業中國、九龍倉置業、石四藥集團

股市 12:30 2023/06/07

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恒生指數中午收報19285點，升185點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介統一企業中國 （00220） 、九龍倉置業 （01997） 、石四藥集團 （02005） ，詳情待石Sir為你分析。

立即收看：https://video.hket.com/video/3542749

石Sir午市閒談
【石Sir午市閒談】今日推介統一企業中國、九龍倉置業、石四藥集團

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

責任編輯︰葉淼

 

《香港經濟日報集團》免責聲明 

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欄名 : 石Sir午市閒談

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