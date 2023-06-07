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【Zoom AI】Zoom推AI功能　可生成會議摘要

科技 11:47 2023/06/07

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提供視像會議服務的Zoom本周正式發布了AI助手Zoom IQ，供指定計劃用戶免費試用。

人工智能（AI）當道，不少人都以其處理工作， 冗長的會議記錄亦能靠AI生成。Microsoft Teams先前已推出AI功能，而同樣提供視像會議服務的Zoom本周亦正式發布了AI助手Zoom IQ，供指定計劃用戶免費試用。

Zoom IQ包含多項功能，重點的是會議主持人能使用其生成會議摘要，並通過Zoom內置聊天功能Zoom Team Chat或電郵發送給與會者，不用對會議進行錄影以便回顧。此外，用戶亦能使用AI，協助其在聊天室裏撰寫訊息。該功能由Open AI驅動，會根據聊天內容創建訊息，並允許用戶修改訊息語氣或長度。

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Zoom續增智能整合功能

另外，Zoom預告未來將和AI公司Open AI及Anthropic合作推出其他功能，包括以過往的會議、電話和電郵內容生成電郵草稿，以及只用一個按鈕整合聊天室的對話。Zoom亦正在開發會議查詢功能，用戶能在聊天室內向AI發問，AI便會在不打斷會議的情況下，生成其錯過的會議內容。而whiteboard draft功能則能將會會議間的想法分類。

Zoom One及某些Zoom旗下軟件能免費試用Zoom IQ功能。惟試用期有限，Zoom發言人Lacretia Taylor向外媒The Verge表示，公司將在未來數月公布功能定價。

編輯：歐朗欣

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