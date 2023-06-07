【生活成本】香港生活費用跌至全球第2高、新加坡急升8位　亞洲城市變動皆因樓作怪？

外派人才資源顧問ECA International公布2023年度生活費用城市排行榜，亞太區域總監關禮廉表示，香港商品及服務價格升至多年高位，但香港租金持續下跌；另一方面美元走強、高通脹，外派紐約的生活成本上漲速度高於香港，香港結束連續4年的榜首位置，位居第二。

環球方面，在美元走強、高通脹持續，三藩市及紐約等美國城市的全球排名均有上升。歐洲地區表現不一，視乎當地貨幣及通脹率，歐元區內約66%地區排名均有上升，全球外派僱員生活費用十大排名如下：

排名 城市 變幅 1 紐約 上升1位 2 香港 下跌1位 3 日內瓦 - 4 倫敦 - 5 新加坡 上升8位 6 蘇黎世 上升1位 7 三藩市 上升4位 8 特拉維夫 下跌2位 9 首爾 上升1位 10 東京 下跌5位

ECA International生活費用研究報告是基於每年3月及9月全球500個地區日常貨品及服務調查，包括食品、家庭用品、娛樂用品、休閒服務、煙酒、交通及公共事業費用，從而讓ECA客戶利用數據制定外派人員生活費用數據。

除了香港排名下跌，由於日圓及人民幣持續疲弱，東京、內地的上海及廣州同樣倒退5位，分別位於第10位、13及14位。餘下10大亞洲區排名方面，深圳跌4位至16位；北京下跌3位至17位；台北跌11位至31位；橫濱更跌24位至41位。

大部分亞洲城市因通脹率低令排名普遍下降，惟新加坡、首爾及仰光則排名上升，新加坡上升8位至全球第5位，歸因當地住屋需求大增，住屋租金急劇上升；首爾上升1位至全球第9位，則因南韓政府近日修改房屋稅收政策，以致住屋供應下降；仰光持續受到社會政治因素影響，導致日用品及服務價格大幅上漲。

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記者：宋佩恩