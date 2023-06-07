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【AI監管】歐盟要求科企標記AI生成內容　打擊虛假訊息

科技 11:03 2023/06/07

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歐盟委員會宣布已要求Google等科企檢測由AI生成的圖片、影片和文本，並向用戶提供明確的標記。（法新社）

人工智能（AI）有助提高內容創作的效率，亦可能會創造更多虛假訊息。為應對虛假訊息的散播，歐盟委員會宣布已要求Google、Facebook、YouTube及TikTok等科企檢測由AI生成的圖片、影片和文本，並向用戶提供明確的標記。

【網絡安全】港區勒索軟件攻擊增近3倍　料AI助攻擊自動化

歐盟委員會副主席Vera Jourova表示，ChatGPT一類的高級聊天機械人能在數秒鐘內創建複雜、看似經過充分證實的內容；圖像生成器也可以為從未發生過的事件創建看起來真實的圖片；語音生成軟件更可根據幾秒鐘的樣本來模仿人的聲音，這些新科技都有可能為社會帶來新的風險和負面影響。

因此歐盟就線上虛假行為準則，要求40多間簽署該準則的科企，應採用技術來識別AI內容並向用戶明確標記，以打擊假訊息的傳播。

現階段未有快速技術   檢測AI 生成內容

她又指出，對於專注於集成生成AI的服務，例如微軟（Microsoft）的New Bing或Google的Bard AI增強搜索服務，這些公司這應致力於建立必要的保障措施，以防止惡意行為者使用這些服務來生成虛假訊息。

【AI失效】美軍進行模擬任務測試　AI竟選擇炸死操作人員

然而，這些科企並沒有義務遵守來自歐盟的這項最新要求，因為這只是自願行為準則的一部分。有分析更認為，這項新規的執行還面臨著技術障礙，例如現階段仍沒有能夠快速、有效檢測AI 生成內容的技術，因此大多數公司應只會在「盡力而為」的基礎上展開相關工作。

責任編輯：陳卓賢

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