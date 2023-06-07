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【俄烏戰爭】俄稱烏軍反攻3日損近4000人 澤連斯基批俄釀生態災難

環球政治 10:34 2023/06/07

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俄羅斯連續3日聲稱，成功阻擋烏克蘭的反攻攻勢，並指烏軍已折損接近4,000人。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）批評俄羅斯，炮轟南部大壩致缺堤會釀成嚴重生態災難。

【俄烏戰爭】烏南部大壩遭炮擊或釀洪災 俄烏互相指責 【下一頁】

俄羅斯防長紹伊古（Sergei Shoigu）罕有地親自現身，於周二（6日）發表國防部聲明，宣稱俄軍連續3日成功防禦烏克蘭的反攻。

紹伊古聲稱，烏軍3日內傷亡約3,715人，被摧毀52架坦克及207架裝甲車。反之，俄軍陣亡71人，210人受傷，僅15架坦克及9架裝甲車折損。烏方暫時未作出回應。

【俄烏戰爭】俄稱再防烏反擊 累計斃1500烏軍 【下一頁】

澤連斯基同日狠批俄方襲擊新卡霍夫卡（Nova Kakhovka）水力發電廠，導致大壩受損缺堤，極大機會引發洪災，形容對方行動猶如投入「嚴重破壞環境的炸彈」。

澤連斯基明言俄軍攻勢不會阻嚇烏克蘭及人民，堅持烏軍會奪回全數被佔領地區。他強調只有完全恢復烏克蘭自由，才有可能避免未來再有來自俄羅斯的恐怖襲擊。

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責任編輯：吳漢培

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